Александр Янклович, депутат Саратовской городской думы, собирается досрочно сдать свой мандат.

Об этом стало известно от народного избранника Виктора Маркова. Эту тему он озвучил в начале заседания думы и попросил включить ее в повестку.

Никаких объяснений по этому поводу дано не было.

После обсуждения ухода Александра Янкловича народные избранники утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в думу.

Предпосылкой для принятия этой меры стало включением в состав Саратова Рыбушанского и Синеньского МО.