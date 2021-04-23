Сегодня, 23 апреля, депутат Саратовской городской думы Александр Янклович сложил свои полномочия. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Глава города заявил, что народный избранник сложил свои полномочия после его предложения возглавить администрацию Волжского района.

-Александр Янклович почти 20 лет являлся депутатом городской Думы, в том числе по Волжскому району. Эта территория ему хорошо знакома, он знает все проблемные вопросы, многие из которых уже удалось разрешить благодаря ему.

Для жителей района он – друг, помощник и соратник. Уверен, что волжане поддержат такое назначение, которое произойдет в понедельник, — отметил градоначальник.

Мэр заявил, что Владимир Томашенцев также продолжит работать в администрации Волжского района.