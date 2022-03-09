Последние дни жители заняты выживанием в балаковском ЛЕДЯНОМ царстве.

Падают пешеходы, падают водители, выходящие из машин, старушки с сумками каждый шаг делают с опаской.

У меня путь из точки А в точку Б увеличился в 2 раза, т.к. приходится перебирать ногами, вжимая подошвы в лёд. И это раздражает!

В голове мысль: «Ну, наверное, лучше потратить деньги на закупку песка или соли, чем повышать нагрузку на травмпункты города».

Кстати, а что с закупкой? Полез искать. Вроде как муниципальное бюджетное похоронное учреждение «Комбинат благоустройства» (вот уж парадокс в названии или так и замышлялось?) планировало отгрузить 700 000 кг (СЕМЬСОТ ТОНН!) соли технической, концентрат минеральный Галит. Эту соль используют для обработки обледеневших дорог.

Я не спец, но из того, что вижу, вроде как контракт исполнен. Фактически оплачено 4 983 150 руб.

Вопрос, кто-то где-то видел, чтобы посыпали солью тротуары? 700 тонн – это сколько? Вы можете себе этот объём представить? Может, раньше сыпали, а к ранней весне всё закончилось?

Почему балаковцы при выходе на улицу должны думать о целости своих костей? Пока много вопросов, которых, видимо, руководители не задают исполнителям на местах. Обращение в приёмную закинул.