Ректор саратовской консерватории Александр Занорин прокомментировал встречу губернатора Саратовской области Валерия Радаева с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Напомним, в рамках встречи губернатором области было озвучено предложение выделить финансирование на разработку проектно-сметной документации по укреплению несущих конструкций здания консерватории и строительство нового учебного корпуса.

— Это, действительно, очень важно. Работы связаны с реставрацией и укреплением фундамента несущих конструкций наших учебных корпусов, включая исторический корпус. Строительство пристройки к учебному корпусу – тоже крайне актуальный вопрос, учитывая, что в последнее время в консерватории увеличивается количество бюджетных мест и студентов, в том числе иностранных обучающихся. Надо учитывать, что консерватория реализует программы высшего профессионального и среднего специального образования. На сегодняшний день консерватория испытывает острую нехватку помещений, особенно репетиционных залов для больших творческих коллективов. Таких коллективов у нас достаточно много и им необходимы аудитории, где бы они могли полноценно заниматься. Новый учебный корпус даст возможность оборудовать эти аудитории, оснастить их по всем техническим параметрам и, конечно, разгрузит наши концертные залы, особенно большой зал, который является достоянием нашего региона. Очень приятно, что областная власть всячески содействует и помогает развитию вуза. Вячеслав Володин и губернатор также активно поддерживали ремонт, который проходил в общежитии. Сейчас это одно из лучших общежитий. У Саратовской консерватории большие планы. Мы стремимся развивать сферу художественного образования, оказывать учебно-методическую, консультационную поддержку детским школам искусств региона, сейчас активно работаем в рамках нацпроекта «Культура». У нас один из 15 центров по непрерывной подготовке и переквалификации педагогических кадров. Все это нацелено на развитие художественного образования на территории области и рост профессионального уровня педагогов и выпускников, — сказал Александр Занорин.