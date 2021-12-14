Экс-руководитель Общественной палаты Саратовской области может лишиться почётного титула.

Процедуру лишения Александра Ландо звания Почетного гражданина Саратова запустили общественники под предводительством некоего Ильи Левина.

Соответствующее обращение поступило в Саратовскую городскую думу.

Причиной такого кардинального решения послужили якобы сказанные прилюдно Ландо выражения, «непозволительные и несовместимые с высоким званием Почетного гражданина города», — именно такая формулировка значится в заявлении. Какие именно слова были сказаны Ландо, к сожалению, не уточняется.

Вопрос планируется рассмотреть уже на ближайшем заседании комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения Саратовской городской думы.

Напомним, что в качестве регалий, кроме ленточки, знака и диплома Почетному гражданину Саратова положена ежегодная материальная помощь и помощь в оплате похорон в случае смерти.

Согласно данным Википедии, звания Почетный гражданин Саратова могут лишить лишь в случае обвинительного приговора суда за умышленное преступление. Насколько известно, таких прецедентов за юристом Ландо не значится.