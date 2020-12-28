Коллектив театра кукол “Теремок” писал коллективное обращение к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, депутату ГД Николаю Панкову и министру культуры региона Татьяны Гараниной с просьбой вернуть бывшего руководителя.

Они отметили, что Александра Удалова после смещения с должности даже не позвали на открытие учреждения. А именно при нем состоялся первый за полвека ремонт, гастроли по всей стране и участие театра в конкурсах всероссийского масштаба.

В итоге прошла встреча коллектива, которую по поручению главы региона провел председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

После этого было решено, что минкульт подпишет контракт с Александром Удаловым о его возвращении на должность.