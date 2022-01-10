Суд отказал «Александрии» в земельном участке на 3-й Дачной, который запрашивался под торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда области.

В прошлом году представители компании обратились в мэрию с просьбой передать им землю на площади Ленина, 1А, с двумя навесами площадью 874,2 квадратных метров и 1257,9 квадратных метров. В апреле чиновники отказали им в этом.

Участок расположен в границах общего пользования, а также входит в защитную зону ДК «России». Этим администрация обосновала свой отказ.

Также один из участков хотят изъять для реализации проекта по строительству скоростного трамвая.

«Александрия» пыталась обжаловать решение, но арбитражный суд постановил, что отказ чиновников не нарушает закон и оставил его в силе.