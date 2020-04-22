Депутат Саратовской областной думы Олег Алексеев, избранный сенатором от представительного органа исполнительной власти региона, досрочно прекратил полномочия руководителя фракции «Единой России» в облдуме в связи с переходом из регионального парламента в Совет Федерации.

Такое решение принято депутатами от «Единой России» во вторник, 21 апреля, на очередном заседании фракции. Участие в её работе принял секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков.

Ещё одним решением, принятым на заседании фракции, стало досрочное прекращение полномочий заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в областной думе Николая Семенца по его личному заявлению.

До момента избрания нового руководителя фракции руководство фракцией будет осуществлять Андрей Воробьёв, по должности являющийся замруководителя. Вопрос о новом руководителе, как и о его заместителях, будет рассматриваться на очередном заседании фракции «Единая Россия».