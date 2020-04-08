Депутаты Саратовской областной думы утвердили кандидатуру Олега Алесеева на пост сенатора от нашего региона. Сообщает корреспондент информационного портала «НовостиСаратова».

На тайное голосование были выдвинуто три кандидата — Олег Алексеев от «Единой России», Николай Бондаренко от КПФР и Станислав Денисенко от либерал-демократов. В выорах сенатор приняли участие 33 депутат. В результате за Алексеева проголосовали 25 человек, Бондаренко получил шесть голосов, два человека проголосовали за Денисенко.

Напомним, место представителя от Саратовской области в Совете Федерации осталось вакантно после того, как Людмила Бокова перешла на работу в правительство страны.