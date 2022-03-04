Алексей Антонов считает что Николай Бондаренко пытается защитить прозападные СМИ, чтобы избежать санкций США и не быть заблоченным на Ютубе.

Такое мнение депутат Антонов высказал в своем телеграмм-канале.

-В то время, как наша страна стойко противостоит США и ее сателлитам внутри страны, некоторые деятели — блогеры ведут откровенно вредную деятельность. Речь идет об уже бывшем депутате Николае Бондаренко, который решил стать защитником СМИ, которые в нашей стране признаны иностранными агентами.

Радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» неоднократно предоставляли свои площадки для выступлений Киевских пропогандистов, типа одиозного Дмитрия Гордона, за что их деятельность и была прекращена в России. Защищать вражеские СМИ взялся Бондаренко. Он заявил, что обратится в генеральную прокуратуру. Для меня совершенно понятны подобные заявления Бондаренко. Он боится, что следом за этими СМИ будет ограничена работа американского сайта Ютуб. Именно от него Николай Бондаренко получал миллионы рублей за свои ролики. Сейчас Ютуб превратился в площадку для распространения украинской пропаганды, антироссийских и русофобских роликов.

Опасения Бондаренко вполне обоснованы, поэтому он начал действовать на опережение, защищая антироссийские СМИ и показывая тем самым своим хозяевам из США свою лояльность. Он реально боится санкций, которые накладывают США на общественных деятелей, поддерживающих позицию Россию по защите жителей ЛНР и ДНР. Маски сорваны, теперь все видят, кто такой Бондаренко — трусливый предатель,— отметил Антонов.