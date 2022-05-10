Первый зампред Саратовской областной Думы, председатель Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов прокомментировал решение Валерия Радаева сложить полномочия губернатора.

— За 10 лет руководства Саратовской областью Валерием Радаевым сделано многое. Главное, что хотел бы отметить — его открытость и готовность работать на результат. Ради благополучия жителей области, для процветания региона. Как во взаимодействии с депутатским корпусом, так и с бизнес-объединениями.

На протяжении всех лет губернаторства Радаева существенно увеличивался бюджет региона, на 2021 год объём доходов консолидированного бюджета уже превышает 100 млрд рублей. При этом сокращаются долговые обязательства нашего региона, что также благополучно сказывается на жителях области. Этих показателей удалось добиться благодаря консолидации всех сил вокруг главы региона, такая работа, считаю, должна продолжаться и при следующем губернаторе, — подчеркнул Алексей Антонов.