Парламентарии Саратовской области избрали первого заместителя Председателя Облдумы.

Францию «ЛДПР» представлял Станислав Денисенко, «КПРФ» выдвинули сразу трех кандидатов — Александра Анидалова, Александра Нараевского и Николая Бондаренко. «Единая Россия» от себя предложила кандидатуру главы комитета по госстроительству и местному самоуправлению, президента региональной Торгово-промышленной палаты Алексея Антонова.

По итогом тайного голосования наибольшее число голосов получил представитель ЕР.

После этого депутаты проголосовали за его отставку с поста председателя комитета.