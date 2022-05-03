То, во что превратился город на 1 мая, не укладывается в голове.

Разрозненные площадки для детей с недетской музыкой, выставленные фотографии старого Сapатова без какиx-либо оглавлений — для чего они тут повешены. Скудные сердца и умы, которые ничего делать не умеют или просто не хотят.

Никакого праздничного настроения!

Я каждый год на первое мая выхожу в город, чтобы поснимать мероприятия.

С этим годом мы пролетаем. И дело не только в том, что покуда идет спецоперация и гибнут наши ребята, настроения приподнятого быть не может.

А в том, что в зтом году на праздновании Первомая местные власти отдохнули.

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