​Говорят, сенаторы придумали законопроект с наказанием за пытки. До 10 лет лишения свободы.

Что есть сейчас?

Пункт «а» части 3 статьи 286 УК — превышение служебных полномочий с применением насилия. До 10 лет лишения свободы.

Есть ещё пункт «д» части 2 статьи 117 УК — истязание с применением пытки.

Хватает этого, чтобы расследовать дела и наказывать садистов в погонах? Да, вполне.

Просто это происходит спорадически, часто случайно, реже в силу мощного медийного резонанса.

Изменит что-то закон, если будет принят?

Ответим вопросом на вопрос. Изменит ли что-то закон о запрете изнасилований?

Даже двумя вопросами.

Нужно ли запрещать то, что и так запрещено и наказуемо?

Ну и риторическое.

А не стоит ли просто начать расследовать пытки в правоохранительных органах?

Хотя бы с тем же рвением, как расследуются дела в отношении членов штабов Алексея Навального.

Вообще, если измерять рвение СК в навальных, то для решения вопроса с искоренением пыток в правоохранительной системе хватило бы примерно 0,3-0,5 навальных в год.

На фото — «Новый год в России».