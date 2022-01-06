​«Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить предложения по предотвращению пыток в российских СИЗО и колониях к 1 июня.

А прекратить пытки никому не поручил»

Пытки во ФСИН и поручение по итогам пресс-конференции президента.

Разбираемся.

Дано: «11. Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы.

Доклад — до 1 июня 2022 г.

Ответственные: Чуйченко К.А., Краснов И.В.».

Что из этого следует?

Поручено проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство оставлено за рамками поручения.

Следовательно, регистрация сведений о пытках в качестве сообщений о преступлении, организация процессуальных проверок, отказ в возбуждении уголовных дел, отмена постановлений о возбуждении уголовных дел, приостановление предварительного следствия, прекращение уголовных дел, возврат уголовных дел прокурорами и судами, практика вынесения приговоров, квалификации деяний виновных лиц, назначения им наказания, отбывания наказания лицами, осуждёнными за пытки в системе ФСИН, анализироваться не будут.

Первым среди ответственных указан министр юстиции, значит, это ведомство и будет готовить доклад.

Доклад поручен руководителю ведомства, в структурах которого пытают людей.

Председатель СКР в качестве ответственного не указан.

Простой и понятный сигнал, что привлечение виновных в пытках к уголовной ответственности администрацию президента не интересует.

Что же будут проверять?

Во-первых, почему осуждённые имеют доступ к компьютерно-технической информации.

Во-вторых, как освобождающихся осуждённые умудряются проносить электронные носители.

В-третьих, почему некоторые начальники колоний не могут сделать так, чтобы шум за пределы колоний не выходил.

Главный вывод доклада будет в том, что вот эти, последние, которые не удержали шум внутри периметра, незамедлительно и показательно наказаны.

Но не сильно, иначе работать будет некому.