Сегодня же День сурка!!!

А между прочим, в Саратовской области есть чудесный городок Хвалынск, и там есть небольшой, но очень уютный Музей сурка!

Здесь есть импровизированная «квартира», в которой живет семья сурка.

Очень интересная фотозона, где любители выкладывать фоточки в социальные сети могут сделать фото себя любимого.

Очень много полезной информации про сурков, где и в какой среде они обитают и тому подобное.

Все сделано очень очень классно!

Если будете в тех местах, то обязательно посетите этот музей.

Кстати там вообще очень много всего интерсеного. Так что, рекомендую! Спасибо нашей Саратовской ГЭС за отличную экскурсию, на котрой я побывал уже три года назад! Но вернуться очень хочется!

Фото: автора