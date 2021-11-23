Сегодня, 23 ноября, в Петровском районе новым начальником полиции назначен Алексей Панферов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Полковник полиции Панферов получил должность начальника отдела МВД России по Петровскому району.

Он родился в 1971 году. В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства им. Калинина, а в 2008 году – Московскую Академию управления МВД России.

С августа работал замначальника МУ МВД России «Энгельсское» – начальника полиции МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.