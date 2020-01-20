О своем желании избираться в депутаты саратовской Облдумы изъявил член «Единой России» Алексей Пашков. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ранее Пашков состоял в «Молодой Гвардии» с 2005 года.

— Хочу принять участие в предварительном голосовании для того, чтобы, в первую очередь, заниматься решением тех вопросов, которые волнуют жителей Ленинского района. Одна из важных проблем — расселение ветхого и аварийного жилья, усиление охраны расселенных и заброшенных домов, чтобы ограничить в них доступ детей и не допускать несчастные случаи, и многие другие вопросы, — отметил Пашков.

Он добавил, что уже имеет несколько предложений для вынесения на обсуждение в случае поддержки местных жителей. К тому же Алексей планирует затронуть тему расширения списка получателей льгот по транспортному налогу.

— Считаю необходимым предложить законопроект об освобождении пенсионеров от уплаты транспортного налога. Подобный вид льгот действует на территории ряда субъектов страны, понятно, что наш регион дотационный, но на определенную категорию лиц, на мой взгляд, можно попробовать изыскать средства, – сказал Пашков.