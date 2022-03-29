Депутат Саратовской городской Думы Алексей Сидоров (партия «Единая Россия») провел мониторинг цен и ассортимента социально важных продуктов в Ленинском районе Саратова.

«Продолжаю в постоянном режиме мониторить торговые точки своего 23 округа Ленинского района.

В частных и сетевых магазинах на улицах Буровая, Благодарова, Московское шоссе, 3-й Степной, Малой Елшанской, Учительской, в районе Елшанки, ВСО и в посёлке Латухино все группы социально-значимых товаров имеются в полном объёме, в некоторых магазинах есть перебои с поставкой сахара и соли, в основном это связано с логистикой и при повторных обходах данный товар уже имеется.

Чтобы исключить массовые закупки, многие сетевики перешли к ограничению продаж важных товаров в одни руки: не более трех-пяти килограмм. Перебои с поставками сахара в торговые точки связаны с высоким спросом. Как только спрос уменьшается, товар тут же лежит на полках. И если 2 недели назад практически в каждом магазине не успевали подвозить и выкладывать товары. То на сегодняшний день ситуация меняется в лучшую сторону.

Продолжу контролировать ситуацию на своём избирательном округе», — отметил Сидоров.