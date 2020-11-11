Домой Рубрики Новости Саратова Алексей Строгов проведет прямую линию РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Алексей Строгов проведет прямую линию По Новости Саратова - 11.11.2020 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 12 ноября, с 11:00 до 12:00 начальник отдела ГИБДД УМВД России по Саратову подполковник полиции Алексей Строгов проведет прямую линию. Об этом сообщили в городском УМВД. Задать свой вопрос можно будет по номеру: 7-522-41. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина избил хирурга районной больницы в Красноармейске Организация из Ершовского района ответит за неурегулированную зарплату Саратовская мобильная служба тяжелой техники готова к зиме ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина избил хирурга районной больницы в Красноармейске Новости Саратова - 11.11.2020 0 Сегодня, 11 ноября, 34-летний мужчина напал на хирурга Красноармейской районной больницы Саратовской области. Об этом сообщили в областном управлении МВД. По предварительным данным, гражданин поступил... Алексей Строгов проведет прямую линию 11.11.2020 Организация из Ершовского района ответит за неурегулированную зарплату 11.11.2020 Саратовская мобильная служба тяжелой техники готова к зиме 11.11.2020 Трое саратовцев отправились в колонию за убийство нежелающего пить за упокой... 11.11.2020