Завтра, 12 ноября, с 11:00 до 12:00 начальник отдела ГИБДД УМВД России по Саратову подполковник полиции Алексей Строгов проведет прямую линию. Об этом сообщили в городском УМВД.

Задать свой вопрос можно будет по номеру: 7-522-41.