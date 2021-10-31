Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram-канале с недоумением высказался о Саратове.

Журналист, судя по всему, немного шокирован происходящим в областном центре.

«Саратов какой-то центр мира. То Володин что-то заявляет, то губернатор в соцсетях пишет «ку-ку» своим политическим соперникам, то Рашкин с лосем, пытки в саратовском ФСИНе…

В глушь, говорите, в Саратов? В деревню к тетке, говорите? Ну-ну….» — иронизирует известный журналист.

В комментариях к репосту сообщения Венедиктова в соцсетях саратовцы предлагают перенести столицу в Саратов: «Переносите столицу уже в Саратов, на месте старого аэропорта даже Кремль можно построить, мы хоть поживем со столичными зарплатами, да и Володину не мотаться туда-сюда за счёт бюджета».