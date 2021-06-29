Расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника организации «Дирекция автомобильных дорог», экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с марта 2011 по декабрь 2013 года он незаконно получил от руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, денежные средства в общей сумме более миллиона рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также неприменение мер реагирования при ненадлежащем исполнении работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с заключенными государственными контрактами и гражданско-правовыми договорами.

С января 2014 года по май 2020 года, когда «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» приобрела статус государственного учреждения Саратовской области, он же, занимая различные руководящие должности в данном учреждении, а впоследствии и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, получил от организации частями свыше двух миллионов рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, которым он мог способствовать в силу занимаемой должности, а равно за попустительство по службе данной организации.

Собранных доказательств оказался достаточно для передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.