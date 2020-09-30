Расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Алексею Зайцеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он не выразил своей процессуальной позиции по этому.

По данным следствия с марта 2011 года по май 2020 года он получил от руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, частями свыше три миллиона рублей за общее покровительство.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Саратовской области и проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.

Ранее Алексею Зайцеву была избрана мера пресечения — запрет на общение со свидетелями по данному уголовному делу, использование средств связи и интернете. Его обязали своевременно являться по вызовам следователя и суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении обвиняемого от занимаемой должности на период предварительного следствия.

Расследование продолжается.