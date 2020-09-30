Расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Алексею Зайцеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он не выразил своей процессуальной позиции по этому.

По данным следствия с марта 2011 года по май 2020 года он получил от руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, частями свыше три миллиона рублей за общее покровительство. 

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Саратовской области и проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области.

Ранее Алексею Зайцеву была избрана мера пресечения — запрет на общение со свидетелями по данному уголовному делу, использование средств связи и интернете. Его обязали своевременно являться по вызовам следователя и суда. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении обвиняемого от занимаемой должности на период предварительного следствия.

Расследование продолжается.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here