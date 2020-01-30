Депутат госдумы от Саратовской области, коммунистка Ольга Алимова решила попиариться на благотворительном проекте Вячеслава Володина. Отчет о своем посещении расселенных бараков в Елшанке она опубликован в партийной газете «Коммунист».

Напомним, в 2018 году к Вячеславу Володину обратились жильцы бараков в поселке Елшанка в Ленинском районе Саратова. Они попросили его улучшить свои жилищные условия. Спикер госдумы решил выстроить для этих людей многоквартирный дом. Что и сделал. Сами бараки были признаны непригодными для проживания и скоро будут снесены.

Теперь на этом масштабном благотворительном мероприятии решила попиариться Ольга Алимова.

Она посетила расселенные бараки и обнаружила, что в одном из них, отключенном от всех коммуникаций, до сих пор живут две семьи. Коммунистка возмутилась этим обстоятельством и пообещала во всем разобраться.

Для того, чтобы помочь Ольге Алимовой с выяснением причин, почему люди до сих пор остаются жить в бараках, мы обратились в пресс-службу администрации Саратова.

-Всем собственникам помещений в бараках, расселенных в поселке Елшанка, были предоставлены равнозначные или большие по площади квартиры в новом многоэтажном доме, построенном в рамках благотворительного проекта Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, в соответствии с документами. Что касается жителей, о которых говорится в публикации, то они на момент начала строительства дома являлись собственниками трехкомнатной квартиры в долевой собственности. Для них в новом доме также предусмотрена аналогичная квартира. Решение Третейского суда, имеющееся на руках у собственников, в настоящее время не порождает у муниципалитета обязанности предоставления двух квартир в рамках благотворительного проекта. Получение двух жилых помещений возможно только в случае участия в программе переселения из аварийного жилья, — рассказали в мэрии.