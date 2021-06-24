Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат госдумы Ольга Алимова, объяснила решение выдвинуть на выборы в госдуму саратовского коммуниста Николая Бондаренко не по тому округу, где будет избираться Вячеслав Володин.

По мнению Алимовой, у Бондаренко нет шансов выиграть выборы против Володина, а КПРФ четко рассчитывает шансы каждого из- своих кандидатов на победу.

— Бондаренко пойдет по Балашовскому округу, где есть шансы завоевать одномандатный округ. Вам, журналистам, повеселиться, а нам нужен мандат, — сказала Ольга Алимова агентству ТАСС.

Она добавила также, что Володин действительно много работает в Саратовской области, где «он известен, уважаем».