Полицейские провели в Саратове рейды по увеселительным мероприятиям. Об этом сообщили в городском УМВД.

Одним из таких объектов является торговая точка на улице Пономарева 19/1 в Заводском районе Саратова. Там продавали спиртное с запрещенное время и без документов. На предпринимателя завели административное дело.

На этом же нарушении попались владельцы объектов на Большой Садовой 210, Чкалова 54, проспекте 50 лет Октября 74.

На Университетской 85 продавали алкоголь несмотря на решение суда о закрытии бара.

По всем нарушениям возбуждены административные производства.



