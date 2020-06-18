Житель Вольска Саратовской области устроил «кровавую баню» своими собутыльникам, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

13 апреля в одной компании выпивали несколько человек, когда спиртное у них закончилось 28-летний участник застолья выразил желание сходить за добавкой, а 36-летняя собутыльница вызвалась с ним.

В дороге до магазина мужчина и женщина поссорились и молодой человек нанес попутчице в общей сложности 79 ранений имеющимся у него ножом. Затем он вернулся в дом, где происходило застолье и начала резать тем же ножом 41-летнего хозяина дома. За него вступилась его 39-летняя супруга. Злоумышленник пригрозил убийством и ей.

Серьезно ранив хозяина, мужчина с места преступления скрылся.

Медикам удалось спасти 41-летнего хозяина дома.

Сейчас злоумышленник находиться под следствием. Его уголовное дело готовится к передаче в суд.