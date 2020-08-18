Житель села Семеновка Марксовского района Саратовской области предстанет перед судом после убийства матери, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

46-летний мужчина редко наведывался домой к 66-летней матери, предпочитая проводить время в компании сильно выпивающих друзей. Во время очередного возвращения домой пожилая женщина упрекнула сына. Он рассердился и несколько раз ударил ее по голове.

В течение нескольких дней мужчина наблюдал, как ухудшается состояние его родительницы, но медиков не вызвал.

Придя домой 15 июня 2020 года, он от соседки и фельдшера узнал, что мать скончалась. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной ее смерти стала тупая травма головы.

В ходе следствия злоумышленник свою вину признал. Уголовное дело передано в суд.