В храме Саратова появилась икона, написанная на средства прихода, которая позволит излечиться страдающим от алкоголизма людям, сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

В последний день июля в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Саратов появилась большая икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Икона приобретена в связи с открывшимися при храме группой анонимных алкоголиков «Круг» и группой родных и близких зависимых людей «Крылья». И хотя в связи с эпидемиологической обстановкой в мире встречи были прекращены, члены групп с трепетом ожидают их возобновления.

После возобновления встреч начнутся и еженедельные молебны об излечении недуга винопития. Но прийти помолиться перед святым образом саратовцам можно уже сейчас.

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