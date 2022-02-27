Заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области Алла Фетисова назвала варварством действия киевской власти. Об этом сообщается на ее инстаграм-странице.

Она заявила о полной поддержке решения Президента России Владимира Путина.

— Восемь лет киевские власти уничтожали мирных жителей Донбасса. Когда-то этому варварству должен был прийти конец. Специальная военная операция в Украине, объявленная нашим Президентом, должна навести порядок в братской нам стране, выгнать из власти националистические элементы, которые уничтожают собственный народ.

— Полностью разделяю позицию Президента Владимира Путина по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Отрадно, что очень много людей сразу откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи для вынужденно покинувших граждан ЛНР и ДНР. Напомню, что пункты сбора гуманитарной помощи открыты во всех местных отделения партии «Единая Россия». Кроме того, секретарь регионального отделения партии Николай Панков призвал к набору волонтеров, в том числе врачей — добровольцев для оказания помощи жителям Донбасса. Россия не хочет войны, она хочет защитить своих соотечественников.