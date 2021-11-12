В саратовском сквере Железнодорожников на Астраханской улице прошла акция по

высадке деревьев. Она была приурочена к 300-летию образования органов прокуратуры России и 150-летию Приволжской магистрали.

В мероприятии участвовали саратовские железнодорожники, а также сотрудники транспортной и природоохранной прокуратуры.

Они высадили 10 саженцев берёз и рябин вдоль входной аллеи.

Помощь в проведении экологической акции оказали волонтёры-железнодорожники,

входящие в совет молодёжи Саратовского региона ПривЖД.