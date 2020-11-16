Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта на территории региона. В связи с действующим ограничением на проведение массовых мероприятий встреча руководителей Приволжской магистрали с представителями областного правительства и региональных министерств была организована в онлайн-формате.

– Наша совместная работа выстраивается на основе генерального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, а также среднесрочных соглашений, затрагивающих различные сферы деятельности, – напомнил Сергей Альмеев.

Главный инженер Приволжской железной дороги Александр Смородин рассказал об объемах инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» на территории региона. По его словам, в период с 2020 по 2025 годы компания направит 96,4 миллиарда рублей на реализацию инвестпроектов в Саратовской области. При этом объём налоговых отчислений в региональный и местные бюджеты составит около 2,9 миллиарда рублей.

По словам первого заместителя начальника Приволжской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Рината Бахтеева, компания ОАО «РЖД» является не только одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, но и одним из основных потребителей товаров и услуг местных производителей. За 10 месяцев текущего года объём закупок у предприятий малого и среднего бизнеса, действующих на территории Саратовской области, составил 452 миллионов рублей, или 77 процентов от общего объёма закупок.

Среди ключевых объектов строительства, реализуемых на основе среднесрочных соглашений с правительством Саратовской области: западный обход Саратовского узла, пешеходный мост на станции Примыкание, автодорожный путепровод в районе посёлка Светлый и ряд других проектов. Большое социальное значение имеет реконструкция железнодорожного вокзала Саратова, строительство детской железной дороги в Парке Победы на Соколовой горе, развитие пассажирских обустройств вблизи аэропорта «Гагарин», а также создание экспозиционно-выставочного комплекса на станции Покровск. Реализация последнего проекта, предполагающего восстановление объектов культурного наследия и исторического подвижного состава, позволит привлечь в регион дополнительный поток туристов.

По словам специалистов, развитию внутреннего и межрегионального туризма будет способствовать возобновление однодневных туров в направлении Волгограда и Хвалынска, а также организация туристических маршрутов до Пензы, Красного Кута,озера Эльтон в Волгоградской области, села Золотое и утёса Степана Разина в Саратовской области.

В продолжение темы развития пригородного железнодорожного транспорта, участники совещания говорили о перспективах проекта «Городская электричка». Её предлагаемый маршрут охватит пять из шести районов Саратова, за исключением Волжского, и пройдёт через станции Жасминная, Саратов-1, Нефтяная, Багаевка, Саратов-1, Зоринский.

– Маршрутная сеть пригородных поездов в Саратовской области имеет большой потенциал для развития. В настоящее время железнодорожный транспорт не интегрирован в единую транспортную схему города и области. Отсутствуют мультимодальные транспортно-пересадочные узлы. С целью повышения качества транспортного обслуживания населения необходимо увязать схему движения пригородных поездов с другими видами транспорта, – резюмировал Сергей Альмеев.

Начальник Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Цык рассказал об организации грузовых перевозок на территории Саратовской области. По его словам, несмотря на сложности, обусловленные неблагоприятной эпидемической ситуацией, за 10 месяцев 2020 года на станциях Саратовского региона ПривЖД погружено около 12 миллионов тонн, что на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём погрузки зерна вырос почти вдвое по сравнению с январём-октябрём 2019 года и превысил 1,4 миллиона тонн.

Положительной динамике способствуют адресная работа с клиентами, льготные тарифы на перевозку широкого спектра грузов, а также реализация совместных бизнес-проектов по строительству зерновых мини-элеваторов на территории Саратовской области. Четыре объекта уже действуют на станциях Пугачёвск, Новоперелюбская, Ершов и Возрождение, ещё семь – находятся в стадии строительства.

Затем участники совещания отметили работу железнодорожников, направленную на сокращение негативного воздействия на окружающую среду. До 2025 года ОАО «РЖД» направит на эти цели 1,7 миллиарда рублей. Их значительная часть пойдёт на реконструкцию котельных на станциях Анисовка, Саратов, Сенная и Нефтяная, а также модернизацию и строительство новых очистных сооружений на станциях Сенная, Ершов и Анисовка.

– Благодарен руководству Приволжской железной дороги за социально ответственную позицию. Правительство региона намерено сотрудничать по каждому направлению работы. Будем организовывать выезды на тех объектах, где реализуются проекты по линии Приволжской железной дороги, чтобы определить, какая необходима поддержка со стороны власти, – подводя итоги совещания, отметил Роман Бусаргин.