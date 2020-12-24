Сегодня, 24 декабря, состоялась пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в ходе которой были подведены итоги работы в 2020 году и намечены планы на перспективу.

В связи с действующим ограничением на проведение массовых мероприятий, конференция была организована в онлайн-формате.

– Для коллектива Приволжской магистрали, как и для всей страны, 2020-й стал одним из самых непростых периодов. Ведь вся наша работа выстраивалась с оглядкой на пандемию covid-19. Тем не менее, мы продолжили продуктивно работать и добились поставленных целей. В целях профилактики инфекционных заболеваний на Приволжской магистрали реализованы беспрецедентные меры безопасности для пассажиров и железнодорожников. С марта 2020 года более 5,5 тысячи сотрудников ПривЖД работают в дистанционном режиме. При этом их заработная плата была проиндексирована с 1 марта – на два процента, а с 1 октября – ещё на один процент. В настоящее время средняя зарплата железнодорожников составляет 47,513 тысячи рублей, – подчеркнул Сергей Альмеев.

Несмотря на объективные сложности, в текущем году коллективу Приволжской магистрали удалось выполнить большинство показателей эксплуатационной работы и снизить себестоимость перевозок.

Объем погрузки на станциях ПривЖД в 2020 году вырос почти на два процента по сравнению с 2019. Всего было погружено более 37 миллионов тонн. Прирост отмечается при отгрузке цемента, лома черных металлов, химических и минеральных удобрений, а также зерна. Положительной динамике способствует адресная работа с грузоотправителями, ремонт инфраструктуры, а также реализация бизнес-проектов по строительству зерновых мини-элеваторов.

Также в ходе пресс-конференции Сергей Альмеев рассказал об обновлении парка пассажирских вагонов и развитии туристических маршрутов.

– В 2020 году на Приволжскую магистраль поступили 64 пассажирских вагона нового модельного ряда: 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных вагонов были включены составы поездов №1/2 Волгоград – Масква и № 47/48 Балаково – Москва. В настоящее время парк пассажирских вагонов на ПривЖД является одним из самых молодых на сети железных дорог России. Уже принято решение о возобновлении туристических поездок из Саратова в направлении Хвалынска в период новогодних праздников. Пригородные поезда будут отправляться от саратовского вокзала 2,4,6 и 8 января. Сначала туристы проследуют на электропоезде до станции Кулатка, где их уже будет ждать автобусный трансфер до Хвалынска. Кроме того, на 3 января назначен рельсовый автобус, который отвезёт туристов из Волгограда до озера Эльтон. Организация всех поездок будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, – подчеркнул Сергей Альмеев.

Затем Сергей Альмеев рассказал о реализации наиболее значимых проектов ОАО «РЖД» в Саратовской, Астраханской и Волгоградской областях. По его словам, одним из наиболее значимых событий уходящего года стало открытие движения по новому железнодорожному мосту через реку Дон в Волгоградской области. Исключение «барьерного» места позволит увеличить пропускную способность магистрали в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Также в уходящем году были введены в эксплуатацию вторые пути на перегонах Абганерово – Тингута и Тингута – Канальная. Аналогичные работы близятся к завершению на участках Горнополянский – имени Максима Горького и Канальная – Горнополянский.

В Астраханской области в уходящем году продолжилось строительство железнодорожного моста через реку Ахтуба, а в Волгоградской – через Волго-Донской канал. Ввод обоих объектов в эксплуатацию намечен на 2021 год.

В рамках реконструкции станции Гумрак было открыто движение по новому железнодорожному тоннелю, а также построен пешеходный мост.

С целью развития пассажирской инфраструктуры в начале года завершилась реконструкция высокой платформы на станции Саратов-1, проведены работы по адаптации вокзальных комплексов Астрахани и Волгограда для маломобильных групп населения.