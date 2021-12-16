Приволжская железная дорога вложит в развитие инфраструктуры Саратовской области 82 млрд. рублей. Об этом на встрече с губернатором Валерием Радаевым сообщил начальник дороги Сергей Альмеев.

Инвестиции запланированы на 2021-2025 года. Основная часть средств пойдет на строительство Западного обхода Саратова и реконструкцию ж/д станций.

-Это дополнительные возможности для наших жителей. Саратовская агломерация – одна из самых протяженных в России, и при ее развитии нужно заранее просчитывать все моменты, в том числе – транспортную доступность, — поддержал инициативу губернатор.

Радаев также подчеркнул, что в дальнейшем планируется также вести совместную работу по строительству хабов, детской железной дороги, развитию пригородных перевозок.