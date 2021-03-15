Мы с вами живем в эпоху мобильных гаджетов. Любой современный веб-ресурс адаптирован для мобильных устройств с разной диагональю дисплея, разрешением и соотношением сторон. А многие сервисы и вовсе предпочитают создавать отдельные приложения, чтобы пользователи могли вообще не пользоваться сайтами.

В 2020-2021 годах по всем известным причинам особенно активным стало онлайн-общение. Приложения, такие как Instagram, Snapchat, Telegram, Facebook Messenger и другие, установлены почти в каждом современном смартфоне. Но как насчет чат рулеток и подобных сервисов? Ведь далеко не все из них обзавелись фирменными приложениями. Более того, даже мобильные версии сайтов не всегда работают корректно.

Несколько слов о мобильной версии Omegle

Фирменного приложения у Omegle нет. Существуют решения от сторонних разработчиков, но их можно использовать только на свой страх и риск. Что касается мобильной версии сайта, она вполне жизнеспособна. Страница адаптируется под экран устройства и вы можете общаться с незнакомцами, используя фронтальную камеру смартфона.

К сожалению, в мобильной версии никуда не деваются основные недостатки Omegle:

некачественная модерация;

отсутствие гибких настроек поиска;

такой же устаревший дизайн, как и в десктопной версии.

Можно ли пользоваться Omegle со смартфона на Android или iOS? Да. Удобно ли это? Не совсем.

Приложения как Omegle

Если вы хотите получить больше функций и удобнее использовать формат видеочатов со своего смартфона, рекомендуем рассмотреть следующие варианты:

1. Chatrandom

2. OmegleAlternative

3. OmeTV

4. Chatspin

5. Camsurf

6. Bermuda

7. LivU

8. Tumile

Предлагаем взглянуть на каждый из этих видеочатов подробное.

Chatrandom

Начнем с того, что у этого видеочата есть официальные приложения для iOS и Android. Как и в десктопной версии, здесь вы можете выбрать пол и геолокацию пользователей, посетить тематические чат-румы, раздел Cam4 на четыре участника и гей-чат. Кроме того, в приложении есть более тридцати фильтров с разными эффектами, которые накладываются на ваше видео.

OmegleAlternative

Это по праву одна из лучших альтернатив Omegle с мобильной версией для тех, кто хочет пообщаться с девушками. Сайт гарантирует пользователям полную анонимность и конфиденциальность. А все девушки на OmegleAlternative проходят этап подтверждения аккаунта, что исключает появление фейков, ботов и рекламных трансляций.

OmeTV

Как и в Chatrandom, у OmeTV есть фирменные приложения для iOS и Android. Здесь вы можете выбрать пол и страну собеседников для поиска и общаться точно так же, как в десктопной версии. По заявлениям разработчиков OmeTV, их приложения на смартфонах и планшетах использует более 10 миллионов человек.

Chatspin

Функционально Chatspin очень сильно напоминает Chatrandom. Есть приложения для iOS и Android. Пользователь может указать пол и страну для поиска собеседника, переключаться на следующего человека простым свайпом по экрану. Кроме того, здесь вы можете накладывать фильтры на видео и различные маски на лицо. Весьма удобно для тех, кто хочет немного разнообразить общение и проявить свою креативность.

Camsurf

Еще одно популярное приложение для общения под операционные системы iOS и Android. Гендерного фильтра здесь нет, но можно фильтровать поиск по языку и геолокации. В целом это неплохая альтернатива Omegle. Но в последнее время пользователи часто жалуются на обилие эксгибиционистов и плохую модерацию. Поэтому использование Camsurf для многих может оказаться спорным.

Bermuda

В отличие от указанных выше сервисов у видеочата Bermuda вообще нет десктопной версии. Только приложения для iOS и Android. Но это не помешало чат рулетке стать весьма популярной. Всего за три года Android-приложение установили более 10 миллионов раз. В нем вы можете выбрать пол и регион собеседника, использовать фильтры и маски. Но главная особенность — перевод речи в режиме реального времени. То есть, вы вполне можете общаться с людьми из других стран, даже не зная их языка.