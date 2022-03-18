Аналитики SuperJob проанализировали в марте этого года 70 тысяч вакансий в городах от полумиллиона до 1 млн человек.

Так, по результатам анализа, в Саратове больше всего готовы платить менеджеру по продажам – от 150 тысяч рублей в месяц.

Также составил ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий для саратовцев:

— Менеджер по продажам от 150 000 рублей;

— Программист «1С» от 120 000 рублей;

— Финансовый менеджер от 100 000 рублей;

— Программист «1С» 8.3 от 85 000 рублей;

— Руководитель отдела подбора и адаптации персонала от 80 000 рублей.