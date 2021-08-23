Аналитики «Авито Недвижимость» подсчитали, как изменилась стоимость суточной аренды за квартиру в разных городах РФ.

Дороже всего это обойдется в Ялте — за 55 тысяч рублей, Сочи — 50 тысяч, Москве — 41 тысяча рублей, Севастополе и Санкт-Петербурге — по 25 тысяч рублей. В Саратове самая дорогая квартира обойдется в пять тысяч рублей.

Если смотреть средние показатели, то в Ялте это 3,5 тысячи рублей, Сочи — три тысячи рублей, Севастополе — 2,5 тысячи рублей. В Саратове — 1,3 тысячи рублей.

Больше всего за год цены выросли в трех городах — Казани, Махачкале и Горно-Алтайске. Прирост составляет 33 процента, цена подскочила с 1,5 до 2 тысяч рублей.

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