Качество жизни в Саратове значительно улучшилось. К этому выводу пришли аналитики исследовательского центра сайта по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие по тысяче представителей экономически активного населения из 36 крупных городов страны.

-Самые важные итоги года пандемии: оценки развития медицины выросли в Перми, Саратове и Челябинске, — подчеркнули специалисты.

Жители областного центра также отметили улучшение ситуации с общественным транспортом — в 2016 году только семь процентов граждан говорили о его развитии, а в 2021 — 16 процентов.

Больше граждан становятся удовлетворены состоянием дорог — их число в сравнении 2016 и 2021 годов выросло с одного до 15 процентов, развитием школ и детских садов — 21 процент населения против девяти, именно столько было пять лет назад.

Усилиями властей, направленными на увеличение числа парков и скверов, довольны 33 процента граждан, ранее цифра составляла всего 16.

Приветливость жителей региона отмечают 12 процентов граждан. Нравится жить в Саратове 65 процентам опрошенных — на три процента больше, чем в 2020 году и на 15 процентов выше показателей 2016.