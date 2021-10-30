Для стабилизации ситуации с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией Правительство Саратовской области с 30 октября ввело дополнительные ограничительные меры. Причина в том, что заболеваемость растет каждый день, болезнь стала протекать в более тяжелой форме, стационары переполнены, количество вызовов бригад скорой помощи увеличилось в разы, врачи работают на пределе своих возможностей. Об этом сказала депутат Саратовской областной Думы Анастасия Реброва (фракция «Единая Россия») отметив, что на фоне пика заболеваемости и смертности это вынужденная, но очень своевременная мера.

-Другого выхода у нас просто нет. Как врача и депутата меня беспокоит печальная статистика: заболеваемость растёт и, к сожалению, тяжело болеют не только взрослые, но и дети. Считаю, что жителям Саратовской области необходимо в этот период строго соблюдать профилактические меры и ограничить контакты, использовать это время для общения со своей семьей. И прислушаться к призывам врачей – обязательно вакцинироваться! — призвала Реброва.