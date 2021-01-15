Руководитель саратовского СК Анатолий Говорунов на сегодняшнем брифинге в СУ СКР региона рассказал о том, что дело в отношении выбросившей детей из окна жительницу Саратова на завершающей стадии. Напомним, все произошло 17 октября в доме на Ново-Астраханском шоссе 60 в областном центре.

Он отметил, что сам был на месте преступления в тот день, хорошо помнит это событие.

Его заместитель Дмитрий Петряйкин подчеркнул, что идут еще несколько экспертиз, но они не повлияют на следствие. Есть намерения просить о применении к матери принудительных мер медицинского воздействия, поскольку она психически больна.

Напомним, женщину отправляли под арест, ей предъявлено обвинение в попытке убить своих дочерей. Одна из них почти сразу пошла на поправку, у другой дела с здоровьем шли куда хуже.