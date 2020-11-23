Директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев принял участие в рабочем совещании комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике Саратовской областной думы. Мероприятие было посвящено вопросу «Об обращении с ТКО на территории Саратовской области».

Участвующий в обсуждении министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин отметил, что действующие нормативы накопления ТКО на территории региона не включают древесно-порубочные остатки и были проверены и подтверждены Министерством природных ресурсов и экологии РФ, ППК «Российский экологический оператор», а также Счетной палатой РФ.

— Два года назад стало ясно, что вопрос вывоза веток не урегулирован Федеральным законом, надо ассигнования в бюджете предусмотреть на вывоз веток, а их не предусмотрели, — заявил депутат областной думы Леонид Писной.

В своем выступлении руководитель Регоператора Михаил Андреев подчеркнул, что вопрос обращения с растительными отходами, не относящимися к ТКО, решается на уровне руководства АО «Управление отходами». Также в настоящий момент отсутствуют законные основания для вывоза растительных отходов в рамках единого тарифа Регоператора.

— Мы ежедневно на контейнерных площадках видим проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты в части вывоза опилов деревьев. Наша позиция – мы готовы возить всё, но давайте изменим нормативно-правовые акты чтобы мы могли работать и не нарушать федеральное законодательство, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Он призвал депутатов к конструктивному и поэтапному решению существующих вопросов, в том числе в части изменения действующего законодательства и нормативов накопления. Пошаговая и совместная реализация комплекса мер позволит улучшить инфраструктуру вывоза растительных отходов в интересах жителей региона.