По мнению депутата Саратовского городской Думы Андрея Аксенова, подъезды к учебным заведениям требуют особого внимания.

Сегодня, местный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Заводском районе, депутат Саратовской городской Думы Андрей Аксенов совместно с представителями администрации района провели мониторинг дорог Заводского района. Особое внимание было уделено оценке безопасности и состояния дорожного полотна и сопутствующей дорожной инфраструктуры возле учебных заведений. Выявлен ряд недостатков, требующих скорейшего исправления. Так, возле детского сада №109 и гимназии №5 необходимы тротуары. Также в районе гимназии №5 следует уделить особое внимание ремонту дорожного покрытия, в настоящее время там из-за ям наблюдаются серьезные заторы, отсутствуют «лежачие полицейские». В районе школ №№ 78 и 81 необходимо обновить разметку и элементы принудительного снижения скорости транспортных средств.

«Создать безопасные условия для подрастающего поколения на пути в школу — наша первостепенная задача. Мы объясняем детям безопасный маршрут от дома до школы, учим правила дорожного движения. При этом техническое состояние дорог должно также способствовать тому, чтобы их безопасность для всех участников дорожного движения только повышалась», — подчеркнул Андрей Аксенов.

Напомним, проект «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» направлен на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и раненных, а также сокращение факторов риска при ДТП.