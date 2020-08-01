Начальник управления МВД по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной поучаствовал в IV Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ».

Мероприятие проходило онлайн, каждому участнику можно было выбрать удобное время и место для пробежки в период с 27 июля по 2 августа. Результаты забега нужно зарегистрировать и отправить организаторам.

Андрей Чепурной выбрал для бега территорию на Кумысной поляне и пробежал 21,1 километра почти за два часа.

Сегодня в 7:00 утра он пробежал намеченную дистанцию, несмотря на дождь и слякоть.

— Пять месяцев готовился, бегал в основном на дорожке, пробежал чуть больше двух тысяч километров. Сегодня прекрасная погода, не жарко. Всем желаю здоровья, успеха и двигаться к своим победам, — рассказал на финише Андрей Чепурной.

Добавим, что полковник служил в Воздушно-десантных войсках и имеет прекрасную физическую подготовку, что заметно по результатам забега.