Сегодня, 2 августа, празднуется 90-летие Воздушно-десантных войск, в честь этого праздника начальник управления МВД по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной совершил прыжок с парашютом.

Торжественное мероприятие в Саратове прошло в аэроклубе имени Ю.А. Гагарина. Андрею Чепурному, который в 1989-1991 годах служил в ВДВ, вручили памятную юбилейную медаль «90 лет Воздушно-десантным войскам».

Затем всех участников прыжка с парашютом проинструктировали и отправили на борт самолета АН-2, который взлетел на высоту 900 метров. Оттуда и совершил свой очередной прыжок с парашютом Андрей Чепурной.

Начальник городской полиции очень насыщенно проводит свой отпуск. Вчера, например, Андрей Чепурной поучаствовал в IV Всероссийском полумарафоне и пробежал дистанцию 21,1 километра практически за два часа.