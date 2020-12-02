Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 296 пк от 25 ноября 2020 года Андрей Еремин с 1 декабря 2020 года утвержден в должности ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» министерства здравоохранения Российской Федерации.

Напомним, что Андрей Еремин был избран на должность ректора 28 августа 2020 года на конференции работников и обучающихся Саратовского медуниверситета. 22 сентября приказом Министерства здравоохранения РФ

Андрей Еремин был назначен на должность исполняющего обязанности ректора СГМУ им. В.И. Разумовского.