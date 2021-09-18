Андрей Фетисов, член региональной общественной палаты, атаман Окружного казачьего общества предложил прокуратуре оценить действия журналиста и блогера Елены Налимовой, которая выложила в интернет ролик, посвященный надомному голосованию в Заводском районе Саратова. Он назвал поведение блогера ужасным по отношению к пожилым людям.

— Очень интересно, на каком основании блогер и администратор паблика в соцсети Елена Налимова позволяет себе снимать людей в их квартирах, раскрывать их имена и адреса, комментировать их поведение или выбор, который они сделали. При этом очень удобно делать пометку, что есть разрешение на съемку, а за кадром говорить, что человек не слышит ничего. Так что же получается, то говорите, что человек вменяем и сам дал разрешение снимать, а потом когда удобно – что она же не отдает себе отчет в своих действиях?

Активно продавливается версия, что пожилыми людьми манипулируют. Хотя прямым текстом ей отвечают, что соцработник разъяснил, какие есть варианты. Второе дно ищут там, где его нет: понятно, что многим пожилым требуется помощь, у них есть соцработники, к ним приезжают волонтеры. И почтальоны у многих из них самые частые посетители. Искреннее желание помочь тут трактуется как теория заговора, как желание обмануть всех и вся.

У меня есть четкое понятие о чести и такое поведение я считаю ужасным. Особенно по отношению к старикам, которые не могу защитить себя. Хотел бы обратиться в прокуратуру с обращением и просьбой проверить и дать оценку действиям Елены Налимовой, которая вела запись и выложила ролик в сеть на всеобщее обозрение, — написал Фетисов на своей страничке в соцсети.