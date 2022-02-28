Член Общественной Палаты Саратовской области и Федеральный Координатор «Молодой Гвардии» в ПФО Андрей Капитонов высказался об атаке ботов:

—Спецоперация России по демилитаризации Украины активизировала сотни украинских ботов, которые стали массово распространять новости по соцсетям. Дезинформация и посев паники – главная цель этих фейковых аккаунтов. С помощью телеграм-каналов, «предложки» в пабликах боты расширяют и распространяют ложную информацию среди населения России и Украины. К сожалению, некоторые люди наивно верят этим источникам.

Сегодня команда ботов «атаковала» пользователей соцсетей за личную позицию Саратовцев, которые публиковали посты в поддержку жителей Донбасса и решения Президента Владимира Путина. После они обнаружили десятки сообщений с угрозами и ужасающими фотографиями военных действий и убитых солдат. При этом не сложно было определить, что эти кадры — очередные фейки, причем крайне низкого качества: используются постановочные снимки, либо хроника прошлых лет.



Вопросы появляются к руководителям фейковых бригад? Оскорблениями и угрозами вы решили бороться с теми, кто поддерживают свою Родину? Боты пытаются подорвать веру российской молодежи в собственную страну, но у них это не получится. Подобные жалкие и подлые механизмы только дискредитируют заказчиков травли в интернете и методы их борьбы.

Также хочу напомнить о заявлении Минобороны России. Все, кто распространяет заведомо ложную информацию и разжигает ненависть будут идентифицированы и понесут ответственность за свои действия.