Западная пропаганда много лет работала на Украине с целью разжигания ненависти между братскими народами, и все это привело к зверствам неонацистов, процветающих на территории Украины.

С 2014 года власти Украины не сделали ни единого шага к миру и продолжали нарушать Минские соглашения. Годами националисты обстреливали территории ДНР и ЛНР, из-за чего погибли тысячи мирных жителей Донбасса.

Сейчас наши парни фактически спасают мир от нацизма. Защищают суверенитет нашей страны, своих граждан и тех, кого угнетали долгие годы. В наших же силах, показать ребятам, кто находится на передовой, что страна ими гордится, мы ждём их здоровыми и невредимыми домой.

#СвоихНеБросаем – так считает молодёжь как в Саратове, так и по всей стране. Молодые ребята активно оказывают волонтёрскую помощь в пунктах временного размещения беженцев с Донбасса, отправляют гуманитарную помощь на территорию ЛДНР, проводят массовые акции в поддержку нашей армии и Президента Российской Федерации – Владимира Владимировича Путина. Так, например, Саратовские студенты развернули 80-метровый триколор на Соколовой горе совместно с тысячей неравнодушных жителей города в поддержку решения Президента защищать Донбасс. Помимо этого, на территории Донецкой и Луганской народных республик работают активисты Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и Всероссийского добровольческого движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства». В состав волонтёрских групп входят медики, психологи и активисты, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Волонтёры доставляют людям вещи первой необходимости, оказывают психологическую и медицинскую помощь, работают с детьми, сортируют гуманитарную помощь, а также помогают в поиске родных.

Когда вся западная власть пытается сломить дух нашей страны, мы показываем единство и сплоченность. Россия своих не бросает!

Поддержим наших Zащитников!

Капитонов Андрей Дмитриевич — член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России».