— Я как гражданин Российской Федерации поддерживаю решения Президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина по проведению специальной военной операции на территории Украины и Донбасса.

Поддерживаю признание независимости Республик ЛНР и ДНР, в которых на протяжении 8 лет идет ожесточённая война, мирные жители подвергаются геноциду, бомбёжке и террористическим атакам.

Специальная военная операция Российской Федерации не направлена против украинского народа. Эта операция направлена против нацистской клики, которая фактически взяла всю Украину и весь украинский народ в заложники. Решение провести военную спецоперацию было принято в интересах защиты русского народа, русского населения и рубежей России. Это безусловно миротворческая миссия.

Проведение спецоперации принесет мир и порядок, стабильность и уверенность нашим братским народам Украины и Донбасса, будет положен конец политики стравливания, которую на протяжении долгого времени проводит запад в отношении Украины и России, — заявил

Малышев Андрей Николаевич — член Общественной палаты Саратовской области, Председатель правления СРООВ-ЗГГ «Часовые Родины»