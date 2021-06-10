Министр экономической промышленности Андрей Разборов назвал преимущества участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, для предприятий.

Всего в нем задействована 71 организация, свою квалификацию повысили свыше тысячи человек.

Предприятиям приходят на помощь специалисты Федерального и Регионального центров компетенций. Введение технологий бережливого производства — а именно переобучение сотрудников, усовершенствование технологических процессов и доступ к льготному заемному финансированию Фонда развития промышленности, позволяет выйти на новые мощности.

На предприятиях уже снижено время протекания процессов на 41 процент, уменьшено незавершенное производство на 38 процент, а выработка увеличена на 29 процентов.